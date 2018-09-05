Когда бабушка "курит трубку": у пожилой женщины нашли пакет с марихуаной

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Полтора килограмма марихуаны изъяли у 77-летней жительницы Лабинского района Краснодарского края (Россия). По данному правонарушению возбуждено уголовное дело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию, распространенную управлением МВД по Краснодарскому краю.

Как проинформировали в ведомстве, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков получили сведения о том, что одна из местных жительниц хранит дома запрещенные вещества.

"В ходе осмотра территории домовладения 77-летней местной жительницы полицейские обнаружили и изъяли в хозяйственной постройке высушенную растительную массу серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством — марихуаной — общей массой более полутора килограммов", — говорится в сообщении.

Как пояснила полиции задержанная, она обнаружила дикорастущие кусты конопли, оборвала их, высушила и хранила для личного употребления.

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"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело", — сообщили в региональном управлении МВД.

Женщине вменяется статья о незаконном хранении растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Указывается, что подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.