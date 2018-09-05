Модель подралась и покусала полицейского: суд вынес приговор

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Модель и блогер Кира Майер получила полтора года колонии. Пресненский суд Москвы вынес ей приговор в среду по делу о том, что она избила одного сотрудника ДПС, а второго покусала. Об этом пишет РИА Новости.

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Скандальная история произошла в мае этого года. Экипаж ДПС остановил Mercedes, за рулем которого оказалась 24-летняя модель, уже лишенная к тому моменту водительских прав. Во время оформления протокола, девушка набросилась на патрульных. Одного из них, как установило следствие, она избила, а второго покусала. В ходе потасовки девушку удалось успокоить и отправить в изолятор, а оттуда по решению суда – в СИЗО.

"Кира Майер признана виновной в совершении двух преступлений по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении", — сообщили в суде.

Прокурор просил для модели два года два месяца колонии-поселения. Какую позицию занимала защита, не сообщается.