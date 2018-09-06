Первый замглавного редактора МИА "Россия сегодня" Осипов стал пресс-секретарем Медведева

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила Олега Осипова с назначением на должность пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева, назвав его человеком редкой порядочности и журналистом высшего класса.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что новым пресс-секретарем премьер-министра России Дмитрия Медведева станет первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов, отмечает РИА Новости. Его поздравила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Можно уже наконец-то вслух поздравить моего первого зама Олега Осипова с назначением пресс-секретарем премьера. Олег редкой порядочности человек, высшего класса журналист, информационщик и медиа-менеджер", — заявила она.

Симоньян отметила, что работала с Осиповым в кремлевском пуле, а последние четыре года он был первым заместитель главного редактора в МИА "Россия сегодня".

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"За столько лет ни одного прокола или нечестности я за ним не знала и не знаю. И, кстати, чинопочитания тоже не было никогда. Олег всегда держался независимо, за что его и уважают. В общем, поздравляю и Олега, и правительство с отличным решением!" — отметила она.

Олег Сергеевич Осипов родился 19 сентября 1978 года.

В 1999 году окончил Институт Стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова.

С августа по ноябрь 1999 года — стажер резерва при управлении кадров административной дирекции РИА "Вести".

С ноября 1999 года по март 2001 года – корреспондент редакции экономической информации службы оперативной информации главной дирекции информации РИА "Вести".

С марта 2001 года по январь 2007 года – специальный корреспондент президентской группы службы оперативной информации главной дирекции информации РИА "Вести".

С января по ноябрь 2007 года – заместитель директора главной дирекции информации – руководитель президентской группы службы оперативной информации главной дирекции информации ФГУП РАМИ "РИА Новости".

С ноября 2007 года по октябрь 2010 года – заместитель руководителя объединенной редакции новостей, руководитель политической редакции ФГУП РАМИ "РИА Новости".

С октября 2010 года по май 2011 года – заместитель руководителя объединенной редакции новостей ФГУП РАМИ "РИА Новости".

С мая 2011 года по апрель 2013 года – руководитель объединенной редакции новостей ФГУП РАМИ "РИА Новости".

С апреля 2013 года по апрель 2014 года – управляющий директор — руководитель объединенной редакции новостей ФГУП РАМИ "РИА Новости".

С апреля 2014 года по январь 2015 года – консультант ФГУП МИА "Россия сегодня".

С января 2015 года – первый заместитель главного редактора ФГУП МИА "Россия сегодня".

Награжден Орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, нагрудным знаком "За заслуги в области сетевых информационных технологий" министерства печати и массовых коммуникаций РФ. Имеет Благодарность президента РФ.

Женат, двое детей.