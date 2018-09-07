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Актер Алексей Панин

Панин заявил, что не думает об эмиграции из России

© Photo: Global Look Press
В России
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Актер на своей странице в соцсети прокомментировал сообщения об эмиграции из России.

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Российский актер Алексей Панин, ранее рассказавший о планах покинуть страну, сообщил, что на самом деле не думает об эмиграции, пишет РИА Новости

Актер Алексей Панин
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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"На секунду залез в душ, а мне уже люди пишут о том, что все СМИ активно муссируют тему о том, что Алексей Панин, оказывается, уезжает из России. О как. Не знал я, конечно, ничего о своей миграции", — заявил он в Instagram.

Он пояснил, что с октября начинает снимать новый фильм и этим постом предупреждает своих актеров, что с ним все в порядке, покидать страну не собирается.

Причиной скандала с Паниным стал его пост трехдневной давности. Актер опубликовал фото с умершим певцом Иосифом Кобзоном, а в подписи назвал тех, кто раскритиковал его за это, "тронувшимися умом".

Одна из подписчиц поинтересовалась, почему же он не покинет страну с "умственно ограниченными людьми".

"Я как раз скоро уезжаю. В Россию я буду приезжать только за деньгами", — ответил Панин.

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Теги:
Алексей Панин
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