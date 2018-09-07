Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер попал в ДТП в Москве

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер попал в ДТП на Каширском шоссе в Москве. Инцидент произошел по пути из аэропорта, сообщает Ria.ru со ссылкой на телеканал РЕН-ТВ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Парликов: "Газпром" не оставит европейских потребителей без газа

О происшествии рассказал представитель компании Сергей Куприянов. Он отметил, что Миллер чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Алексей Миллер является председателем правления ОАО "Газпром" с 2001 года (с 17 июля 2015 года — ПАО "Газпром"). Ранее он занимал должность заместителя министра энергетики Российской Федерации.