Недаром помнит вся Россия — под Москвой воспроизвели Бородинскую битву

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. В Музее-заповеднике "Бородинское поле" под Москвой состоялся Международный военно-исторический фестиваль, посвященный 206-й годовщине Бородинского сражения. В рамках события была организована военно-историческая реконструкция боевых эпизодов.

© Sputnik / Kirill Braga Репетиция парада к 75-летию Сталинградской битвы 10

Фестиваль проводится в честь Бородинской битвы, в которой русская армия под командованием Михаила Кутузова противостояла вторгшейся французской армии, которой командовал Наполеон Бонапарт. Это крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года состоялось (26 августа) 7 сентября у села Бородино, в 125 километрах от Москвы.

Сражение не привело к решительной победе, на которую надеялся Наполеон, и в результате привело к поражению французов во всей кампании и их бесславному бегству из России.

В память об Бородинской битвы в 1995 году в России был учрежден День воинской славы, который отмечается 8 сентября.