Названа возможная причина жесткой посадки "Боинга" в аэропорту Сочи

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Внезапный порыв ветра, вытолкнувший воздушный лайнер за пределы взлетной полосы, мог стать причиной жесткой посадки самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Ютэйр" в аэропорту города Сочи, сообщает РИА Новости.

По данным источника в комиссии по расследованию причин ЧП, с которым побеседовала газета "Коммерсант", эксперты установили, что лайнер заходил на посадку в штатном режиме, а проблемы у экипажа возникли перед самой землей, на высоте примерно ста метров.

Специалисты предполагают, что перед самой посадкой самолет попал в поток попутного ветра. Он подтолкнул "Боинг" вперед, из-за чего лайнер приземлился более чем в километре за расчетной точкой приземления и на высокой скорости.

© Sputnik / Yuriy Strelec Видео горящего самолета в Сочи появилось в Сети

Эксперты считают, что резкий сдвиг направления ветра стал для летчиков "непредсказуемым событием", с которым любой экипаж был бы не в состоянии справиться. Отмечается, что все заходы на посадку в Сочи осуществляются от моря в сторону гор, поэтому отказ от посадки на высоте менее ста метров считается слишком рискованным маневром.

В то же время само решение командира экипажа сажать лайнер в тот день может расцениваться как сомнительное — в ночь на 1 сентября, когда произошла авария, в Сочи было объявлено штормовое предупреждение.

Самолет Boeing 737-800, прилетевший из Москвы в аэропорт Сочи, после приземления выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки. В результате такой посадки разрушились стойки шасси и крыло лайнера, загорелся один из двигателей.

На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек, один сотрудник аэропорта скончался во время ЧП от сердечного приступа. Возбуждено уголовное дело.