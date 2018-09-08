В Средиземном море корабли ВМФ России провели стрельбы глубинными бомбами

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России провели стрельбы глубинными бомбами в Средиземном море во время учений по отражению атаки подводной лодки условного противника.

В ходе стрельб с применением комплексов АК-130 и АК-630 и установок стрельбы глубинными бомбами РБУ-6000 все условные цели были успешно поражены. Кроме того, моряки отработали поиск и слежение за подводной лодкой, сообщает РИА Новости.

Опубликовано видео совместных учений ВМФ и ВКС в Средиземном море https://t.co/Dc6UhhxRfT pic.twitter.com/lo8Nkw0W2m — РИА Новости (@rianru) September 8, 2018

​Учения российских боевых кораблей сопровождались повышенным вниманием со стороны НАТО. В частности, во время стрельб за кораблями наблюдал нидерландский фрегат "Де Рюйтер".

В военно-морских маневрах приняли участие 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата ВМФ и Воздушно-космических сил России. Совместные учения в Средиземном море проводятся впервые в истории современной России.

В ходе учений проводятся ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.