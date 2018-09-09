Что ждет гастарбайтеров из Молдовы: в России могут сократить число мигрантов

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Долю иностранных работников в российском строительстве предлагается установить в 2019 году в размере 80%, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

Это предложение было внесено на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где рассматривался проект постановления правительства РФ об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников в экономике.

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Строительство является основной сферой применения труда мигрантов в России. Как отметил российский министр труда и соцзащиты Максим Топилин, такая квота устанавливается впервые.

По словам Голиковой, по данным Росстата за 2017 год, в сфере строительства занято 6,3 миллиона человек, значительную долю из которых составляют мигранты.

"В этой сфере в последнее время растет число предприятий с высокой долей иностранных работников, поэтому, в том числе, предлагается снижение этой доли", — сказала она.

Вице-премьер также добавила, что "предлагается снизить доли иностранных работников с 28 до 26% в таких сферах экономики, как деятельность сухопутного пассажирского транспорта и деятельность автомобильного грузового транспорта".