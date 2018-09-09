В России приступают к испытаниям нового боевого вертолета Ми-28НМ

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. В государственных испытаниях нового российского боевого вертолета Ми-28НМ задействуют три машины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индустриального директора авиакластера госкорпорации "Ростех" Анатолия Сердюкова. Ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что первую партию модернизированных "Ночных охотников" Ми-28НМ вооруженные силы России получат до ноября.

При создании Ми-28НМ конструкторы учли опыт разработки учебно-боевого Ми-28УБ: в передней кабине нового "охотника" размещен второй комплект органов управления. На вертолет также установили новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, который оснащен вычислительными средствами увеличенного быстродействия.

Модернизации подверглась и кабина экипажа: командир и летчик-оператор теперь будут получать более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины. Это облегчит взаимодействие и ускорит принятие решений в боевой обстановке. Кроме того, кабина экипажа надежно защищена от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.

Скоростной вертолет планируется использовать в качестве ударной боевой машины фронтовой авиации, при спецоперациях, поддержки разведывательных групп на удалении от фронта.