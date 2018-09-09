В России выборы — идет Единый день голосования

Будут избраны ряд депутатов Госдумы, главы 26 субъектов федерации, депутаты законодательных органов власти в регионах России.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. В воскресенье, девятого сентября, в России проходит Единый день голосования.

Утром стартовали дополнительные выборы семи депутатов в Государственную Думу, выборы глав 26 субъектов федерации (22 прямых и четыре через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 17 субъектах Российской Федерации. В регионах, где губернаторы ушли в отставку после 9 июня, выборы пройдут в единый день голосования 2019 года.

В Молдове также открылись избирательные участки, где граждане России могут проголосовать на дополнительных выборах депутатов Государственной думы.

© Sputnik / Максим Богодвид Граждане России в Молдове голосуют на дополнительных выборах в Госдуму РФ

Напомним, Госдума седьмого созыва была сформирована в 2016 году. В России по одному депутату в нижнюю палату российского парламента будут выбирать жители Амурской, Калининградской, Нижегородской, Самарской, Саратовской и Тверской областей.

Выборы высших должностных лиц субъектов РФ состоятся в Москве, Якутии, Хакасии, Алтайском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областях и Чукотском АО.

Кроме столицы, выборы мэров пройдут также в Якутске, Абакане, Хабаровске и Томске.

© Sputnik / Irina Leahova В Приднестровье стартовали дополнительные выборы в Госдуму РФ

Выборы в региональные парламенты пойдут в Башкортостане, Бурятии, Калмыкии, Республике Саха, Хакасии, Забайкальском крае, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Ярославской областях и Ненецком АО.

Допвыборы (одного или нескольких депутатов) в парламенты регионов будут организованы в Адыгее, Мордовии, Удмуртии, Коми, Красноярском и Приморском краях, Астраханской, Белгородской, Калининградской, Кировской и Липецкой, Нижегородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Сахалинской, Тамбовской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

Муниципальные выборы 9 сентября пройдут в Майкопе, Якутске, Кызыле, Абакане, Красноярске, Архангельске, Белгороде, Волгограде, Великом Новгороде, Рязани, Екатеринбурге и Тюмени.