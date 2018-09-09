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Голосование на выборах (архивное фото)

Россияне подали около миллиона заявлений о голосовании по месту пребывания

© Sputnik / Alexei Vitvitsky
В России
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Система, которая позволяет проголосовать избирателю там, где он фактически находится, привлекает все больше российских граждан.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Почти один миллион заявлений о голосовании по месту пребывания подано на региональных выборах 9 сентября в России. Об этом сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев на заседании комиссии в Единый день голосования, который в воскресенье проходит в РФ.

"Сегодня без малого миллион заявлений. Это огромное количество заявлений", — цитирует слова Булаева РИА Новости.

По его информации, всего поступило 922,7 тысячи таких заявлений. Из них через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) заявления подали 200,4 тысячи человек, через Единый портал государственных услуг и функций — 212,9 тысячи человек, а через избирательные комиссии — 509,4 тысячи.

"Я уверен, что чем дальше будет применяться (такая система — ред.), тем активнее будет использоваться нашими избирателями", — отметил Булаев.

Предварительные итоги единого дня голосования в России
© Sputnik / Евгений Одиноков
В России выборы — идет Единый день голосования

Лидерами по количеству заявлений стала Москва — 284,4 тысячи, Московская область — 96,4 тысячи, Самарская область — 53,7 тысячи, Нижегородская область — 43 тысячи заявлений.

В 2017 году при использовании этой системы было подано 201 тысяча заявлений о голосовании по месту фактического нахождения.

В этом году в единый день голосования, 9 сентября, проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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Теги:
Единый день голосования, выборы в России, Россия, Общество
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