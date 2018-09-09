ЦИК России: единый день голосования в 2018 году — один из самых спокойных

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что судя по сводкам МВД и сообщениям, поступающим на горячую линию Центризбиркома, нынешний единый день голосования, который проходит по всей России в воскресенье, является одним из самых спокойных за последнее время.

© Sputnik / Osmatesco Голосование на допвыборах в Госдуму в Молдове проходит в нормальном режиме

"Могу сказать, что по тем сводкам, которые мы получали из МВД в течение дня и получаем сейчас, и по той информации, которая приходит к нам на горячую линию, это один из самых спокойных единых дней голосования за последнее время", — сказал Булаев в информационном центре ЦИК, который работает на выборах 9 сентября.

Он подчеркнул, что Центризбирком "находится в конструктивном взаимодействии с министерством внутренних дел" по вопросам, связанным с выборами.



