ЦИК России подведет окончательные итоги выборов на заседании 14 сентября

Также Центризбирком будет настаивать на проведении второго тура выборов в 4 субъектах РФ 23 сентября.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. ЦИК России подведет окончательные итоги выборов, прошедших в единый день голосования, на заседании в пятницу, 14 сентября, сообщает РИА Новости.

"Мы планируем подвести общие итоги, провести заседание в пятницу 14 сентября, предварительно в 11 часов",- сказала в информцентре Центризбиркома глава ведомства Элла Памфилова.

По её словам, до этого времени все, у кого есть, что сказать, могут обратиться в Центризбирком.

При этом Центризбирком будет настаивать, чтобы все четыре субъекта РФ провели второй тур выборов 23 сентября.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Пока все спали: детали аварии с участием Додона и победа Собянина в Москве

"На данный момент можем говорить о четырех субъектах РФ, где состоится второй тур голосования… Региональные законы республики Хакасия, Хабаровского края и Владимирской области предполагают, что второй тур состоится через две недели", — сообщила Памфилова.

В то же время, законодательство Приморского края устанавливает, что второй тур может быть проведен не позднее чем через 21 день после дня голосования, уточнила она.

"Однако мы рассчитываем и настоятельно рекомендуем, что Приморье организует свою работу таким образом, чтобы все четыре субъекты провели второй тур в один день — 23 сентября", — заявила глава Центризбиркома.

Россияне избирали ряд депутатов Госдумы РФ, чей срок полномочий был прекращен досрочно, а также губернаторов и депутатов законодательных органов власти в ряде регионов России.