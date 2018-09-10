Что будет с российским рублем дальше - мнение экспертов

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Рубль останется под давлением в случае уверенного закрепления доллара и евро выше 70 рублей и 81 рубля соответственно, полагают эксперты.

© Sputnik / Mikhail Kutuzov Поведение евро и доллара шокирует: что происходит с курсом валют

"Российский рубль, девальвировавший с начала текущего года уже на 24%, при всей кажущейся катастрофе происходящего, все же выглядит не так ужасно, как турецкая лира, обвалившаяся за тот же период на 73%, или аргентинское песо, рухнувшее более чем в два раза – на 114%", — рассуждает Владимир Рожанковский из "Международного финансового центра", которого цитирует РИА Новости.

Происходящее является комбинацией спекулятивных игр на форексе и укрепления доллара, связанного с бегством инвесторов в "качество", говорит он.

"Главный вопрос, конечно, как всегда – сколько это будет продолжаться, и на каких уровнях распродажи могут приостановиться. Глядя на вышеупомянутые валюты Турции, Аргентины, невозможно дать прогноз ни по первому, ни по второму пунктам. Очевидно, валютные прогнозы работают только там, где прослеживаются базовые причинно-следственные связи и обоснования. В настоящий момент единственное, что можно сказать с большой вероятностью – это то, что, судя по силе "исхода в качество", негативный сценарий биржевого падения на данном этапе практически неотвратим", — добавил Рожанковский.

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Непрекращающееся давление на рубль остается основной тенденцией, также полагает Марк Гойхман из ГК "Телетрейд". "Вероятно, она приведет к закреплению (по итогам дня) курсов выше 70 рублей за доллар и 81 рубля за евро. В таком случае следующими ближайшими целями роста курсов выступят отметки 71,5 рубля и 81,8 рубля соответственно", — оценил он.