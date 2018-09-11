"Восток-2018": в России начались крупнейшие военные учения

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Крупнейшие в современной истории России военные маневры "Восток-2018" стартовали на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Vladimir Astapkovich Учения "Восток-2018" – дело тонкое, мировых аналогов не имеет

Они проходят с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки вооруженных сил на 2018 год под руководством министра обороны Сергея Шойгу.

Маневры на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана станут крупнейшими в России за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников.

На одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.

"На Дальнем Востоке России стартовали маневры войск "Восток-2018", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

В ходе маневров будут отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности России. В Минобороны уточнили, что основная цель маневров — проверка подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировок войск на большие расстояния, организации взаимодействия между сухопутными группировками и силами ВМФ, а также получение командующими, командирами и штабами практики и совершенствование их навыков в управлении войсками.

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Маневры пройдут в два этапа: в ходе первого будет завершено развертывание группировки войск на Дальнем Востоке, наращивание группировок сил ВМФ в северной и дальневосточной морских зонах. На втором командиры и штабы отработают управление межвидовыми группировками войск с практической отработкой оборонительных и наступательных действий.

Основные действия войск пройдут на общевойсковых полигонах Восточного военного округа "Цугол", "Бамбурово", "Радыгино", "Успеновский" и "Бикинский", а также на полигонах ВВС и ПВО "Литовко", "Новосельское", "Телемба" и "Бухта Анна", в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов. На полигоне "Цугол" в розыгрыше совместных практических действий примут участие воинские формирования китайской армии.

К участию в маневрах привлекаются органы военного управления, войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС. Всего к маневрам привлечены около 300 тысяч российских военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.