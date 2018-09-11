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Никита Михалков

Михалков попал в больницу: что случилось с режиссером

© Sputnik / Ruslan Krivobok
В России
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Российский режиссер, актер и продюсер Никита Михалков попал в больницу.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. О том, что режиссер, актер и продюсер Никита Михалков попал в больницу, российским СМИ сообщил его коллега, художник и драматург Александр Адабашьян.

Никита Михалков на VI съезде Союза кинематографистов РФ
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"Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится", — сказал артист, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, Михалков получил "малоприятную травму спортивного свойства".

Сайт телеканала "Звезда" связался с дочерью известного российского режиссера Никиты Михалкова — Надеждой Михалковой, которая заявила, что с ее отцом все в порядке.

"Он не болеет, все в порядке. Волноваться не стоит", — заявила Надежда.

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Теги:
госпитализация, Никита Михалков, Россия, Культура и искусство
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