Путин назвал отношения между Москвой и Пекином доверительными

Об этом российский лидер заявил на полях Четвертого Восточного экономического форума, проходящего на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. У России и Китая сложились доверительные отношения в сфере политики, безопасности и обороны, заявил Владимир Путин. Об этом сообщило РИА Новости.

"Знаю, что вы лично уделяете большое внимание развитию российско-китайских отношений. Мы регулярно с вами в контакте. Я рад возможности принять вас в России", — сказал Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.

Президент отметил, что в этом году товарооборот между двумя странами может составить 100 миллиардов долларов. "Рост более 30 процентов ежегодно", — уточнил он.

Китайский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что Пекин и Москва находятся в постоянном контакте. "Я готов и сегодня, и в дальнейшем вести с вами обмен мнениями и быть в тесной координации", — отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР впервые принимает участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ). Во вторник он встречается с Путиным.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия.