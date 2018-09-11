В Подмосковье организовали семинары для трудовых мигрантов из Молдовы

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Пять семинаров по проблемам социальной и культурной интеграции мигрантов из-за рубежа прошли в Московской области, сообщает телеканал "360".
Мероприятия прошли сразу в нескольких городах Подмосковья и районах Москвы — в Подольске, Балашихе, Химках, Пушкинском районе и Котельниках.
Еще пять аналогичных семинаров планируется провести в Долгопрудном, Богородском городском округе, Одинцовском районе, Дмитрове и Мытищах.
Сообщается, что цель мероприятий — обеспечить людей достоверной информацией в области миграционного законодательства, образования и добровольного медицинского страхования.
Кроме того, семинары должны помочь преодолеть проблемы во взаимодействии приезжих с местным населением и работодателями.
В семинарах принимают участие жители Московской области, трудовые мигранты из разных регионов России, приезжие из Молдовы, Украины, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, представители и лидеры общественных объединений и диаспор, а также работодатели.
Участники семинаров получают сведения по использованию патентов и заключению трудовых договоров, получают информацию о добровольном медицинском страховании.
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Также мигрантам предлагают пройти тест по русскому языку.
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