В Подмосковье организовали семинары для трудовых мигрантов из Молдовы

В обучении приняли участие жители Московской области, приезжие из Молдовы, Украины, Узбекистана, Таджикистана а также потенциальные работодатели.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Пять семинаров по проблемам социальной и культурной интеграции мигрантов из-за рубежа прошли в Московской области, сообщает телеканал "360".

Мероприятия прошли сразу в нескольких городах Подмосковья и районах Москвы — в Подольске, Балашихе, Химках, Пушкинском районе и Котельниках.

Еще пять аналогичных семинаров планируется провести в Долгопрудном, Богородском городском округе, Одинцовском районе, Дмитрове и Мытищах.

Сообщается, что цель мероприятий — обеспечить людей достоверной информацией в области миграционного законодательства, образования и добровольного медицинского страхования.

Кроме того, семинары должны помочь преодолеть проблемы во взаимодействии приезжих с местным населением и работодателями.

В семинарах принимают участие жители Московской области, трудовые мигранты из разных регионов России, приезжие из Молдовы, Украины, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, представители и лидеры общественных объединений и диаспор, а также работодатели.

Участники семинаров получают сведения по использованию патентов и заключению трудовых договоров, получают информацию о добровольном медицинском страховании.

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Также мигрантам предлагают пройти тест по русскому языку.

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