10:05 13 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD16.78
  • RUB0.24
  • RON4.19
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Vostok-2018

В Забайкалье завершилась парадом основная фаза учений "Восток-2018"

CC BY 4.0 / Минобороны России / На Дальнем Востоке России стартовали маневры войск (сил) "Восток-2018"
В России
Получить короткую ссылку
22 0 0

Основная фаза маневров "Восток-2018" завершилась парадом участников и смотром военной техники.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik.  Основной этап крупнейших в истории России военных маневров "Восток-2018" прошел на полигоне "Цугол" в Забайкалье. В параде принимают участие военнослужащие войск Восточного и Центрального военных округов ВС России, а также подразделения от Народно-Освободительной армии Китая и ВС Монголии, отмечает РИА Новости.

Военнослужащие Вооруженных сил России (архивное фото)
© Sputnik / Vitaliy Ankov
НАТО в панике: учения "Восток-2018" будут масштабнее, чем даже в свое время в СССР

От ВС РФ в параде после основного этапа маневров "Восток-2018" участвуют более 200 единиц техники, и, в частности, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, БТР-80, БТР-82, боевые машины десанта БМД-4М. От Народно-освободительной армии Китая — свыше 50 единиц, и в частности колесные БМП-08, танки "Тип-99".

Путин прибыл на учения "Восток-2018">>>

По данным Минобороны, в ходе основного этапа отработаны действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил.

Маневры войск (сил) "Восток-2018" проводятся в период с 11 по 17сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана. К ним привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы (войска) Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Всего в маневрах принимают участие около 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Минобороны РФ
В России стартовали масштабные учения «Восток - 2018»

По теме

"Восток-2018": в России начались крупнейшие военные учения
Зачем Путину переговоры с азиатскими лидерами на фоне учений "Восток-2018"
Учения "Восток-2018" – дело тонкое, мировых аналогов не имеет
Теги:
Восток-2018, военные учения


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Илья Козырев
    "Без нас и против нас"

    Латышские элиты злоупотребляют демократическими нормами, чтобы создать Латвию без русских, заявил активист на заседании ОБСЕ.

  • Задержание мужчины
    Закурить не найдется?

    В Литве таможенники задержали россиянина, перевозившего контрабандные сигареты на сумму более двух миллионов евро.

  • Флаг Эстонии на башне Длинный Герман
    Ядерный нейтралитет

    Общественные активисты предлагают разместить на территории Эстонии ядерное оружие, чтобы обеспечить абсолютный нейтралитет республики.

  • Фигурки производства Минского фарфорового завода
    Коллекционная редкость

    Минский фарфоровый завод прекратил существование почти десять лет назад, а сейчас его изделия собирают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

  • Глава МВД Грузии Георгий Гахария
    Вор должен сидеть!

    Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария рассказал, как власти республики борются с ворами в законе.

  • В Абхазии в ночных условиях РСЗО Град и бомбардировщики Су-25 ЮВО уничтожили заглубленные штабы боевиков на учениях
    Сирийский опыт

    Российские военные уничтожили "боевиков" на полигоне "Цабал" в Абхазии – при выполнении задачи использовался опыт боевых действий в Сирии.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Белорусы идут в атаку
Самые яркие моменты матча Молдова-Белоруссия в Лиге наций
Лига Наций: встреча Молдовы и Белоруссии закончилась ничейным результатом
Тренеры сборных Молдовы и Белоруссии рассказали об итогах матча в Лиге наций
Санкции против России и международная торговля
Санкции против России: кто на самом деле проиграл

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться