В Забайкалье завершилась парадом основная фаза учений "Восток-2018"

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Основной этап крупнейших в истории России военных маневров "Восток-2018" прошел на полигоне "Цугол" в Забайкалье. В параде принимают участие военнослужащие войск Восточного и Центрального военных округов ВС России, а также подразделения от Народно-Освободительной армии Китая и ВС Монголии, отмечает РИА Новости. © Sputnik / Vitaliy Ankov НАТО в панике: учения "Восток-2018" будут масштабнее, чем даже в свое время в СССР

От ВС РФ в параде после основного этапа маневров "Восток-2018" участвуют более 200 единиц техники, и, в частности, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, БТР-80, БТР-82, боевые машины десанта БМД-4М. От Народно-освободительной армии Китая — свыше 50 единиц, и в частности колесные БМП-08, танки "Тип-99".

Путин прибыл на учения "Восток-2018">>>

По данным Минобороны, в ходе основного этапа отработаны действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил.

Маневры войск (сил) "Восток-2018" проводятся в период с 11 по 17сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана. К ним привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы (войска) Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Всего в маневрах принимают участие около 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.