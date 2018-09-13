Косачев прокомментировал санкции США за вмешательство в выборы

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. США новыми санкциями, о которых было объявлено в четверг, старается "застолбить за собой монополию на установление правил в виртуальном мире", такого мнения придерживается глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Комментируя подписание президентом США Дональдом Трампом нового указа о санкциях за вмешательство в выборы, Косачев на своей странице в Facebook отметил, что "санкционный раж в США, похоже, достигает своего апогея" после того, как президент страны ввел санкции за то, что еще даже не произошло – за будущее вмешательство в американские выборы.
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По его мнению, в данном случае Трамп пытается извлечь из этой ситуации выгоды для себя и для Америки, поскольку тему вмешательства можно использовать как повод для всевозможных ответных мер, отмечает РИА Новости.
"Вашингтон в условиях почти отсутствующего правового регулирования в киберпространстве старается застолбить за собой монополию на установление правил в виртуальном мире, то есть, по сути, все то же право на экстерриториальное применение своих норм", — написал он.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает автоматическое введение ряда санкций, если профильные ведомства, такие как разведка и госдеп, смогут представить достаточные доказательства, подтверждающие факт вмешательства в выборы.
Указ может быть применен к физическим и юридическим лицам, а также целым странам. В списке возможных санкций — замораживание активов, ограничение доступа к финансовым институтам, кредитам, инвестициям из США.
Ранее спецслужбы США, которые обвиняют РФ во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, заявляли, что видят аналогичную угрозу и в 2018 года на выборах в конгресс, которые состоятся 6 ноября.
Трамп в свою очередь обещал принять все необходимые меры, чтобы не допустить такого вмешательства.
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