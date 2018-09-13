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Город Солсбери в Великобритании, где были отравлены С. Скрипаль и его дочь

Петров и Боширов заявили, что раньше не знали про Скрипалей и просят защиты у СМИ

© Sputnik / Алексей Филиппов
В России
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Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (69)
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В интервью Sputnik и RT подозреваемые британскими властями в отравлении Скрипалей заявили, что ранее даже ничего не слышали о них.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Подозреваемые британскими властями в причастности к инциденту в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей.

"Я не знаю, вообще не слышал… до вот этой ситуации, пока не начался вот этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них", — заявил Боширов в интервью Маргарите Симоньян, главному редактору RT и Sputnik.

Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Владимир Трефилов
"Дело Скрипалей": Маргарита Симоньян взяла интервью у Петрова и Боширова

Петров на вопрос о том, знали ли они о Скрипалях ранее, также ответил отрицательно.

В свою очередь, Петров и Боширов заявили, что просят у средств массовой информации защиты.

"Мы пришли сюда к вам за защитой. А у нас получается какой-то допрос, мы начинаем углубляться. Мы у вас защиты просим", — сказал Боширов в интервью RT и Sputnik.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

Александр Петров и Руслан Боширов
© REUTERS / Metroplitan Police
Захарова: фото подозреваемых по делу Скрипалей - дезинформация

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ знают личности "подозреваемых" по "делу Скрипалей", о которых заявил Лондон. Глава государства попросил их объявиться и поговорить со СМИ.

Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (69)

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Теги:
дело Скрипалей, причастность, отравление, обвинения, Руслан Боширов, Александр Петров, Маргарита Симоньян, Москва, Лондон, Великобритания, Россия, Политика


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