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Духи, архивное фото.

Дело о флаконе c духами-"отравой": что ответили Петров и Боширов

© Sputnik /
В России
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Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (69)
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По мнению обвиняемых британскими властями в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, женские духи в мужском багаже вызвали бы подозрения при таможенной проверке личных вещей.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Подозреваемые Лондоном Александр Петров и Руслан Боширов в интервью главному редактору Sputnik и телеканалу RT Маргарите Симоньян рассказали о своем отношении к флакону с женскими духами, в котором якобы было отравляющее вещество.

Петров и Боширов: из-за действий британских властей мы опасаемся за нашу жизнь
© RT .
Полная версия интервью Петрова и Боширова Маргарите Симоньян - видео

"Дело Скрипалей": Маргарита Симоньян взяла интервью у Петрова и Боширова>>>

Отвечая в интервью RT и Sputnik на вопрос о том, был ли у них с собой флакон духов Nina Ricci, который демонстрирует британская сторона, как вещественное доказательство якобы совершенного преступления, они сказали, что мужчинам возить с собой женские духи, по меньшей мере, глупо.

"Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи", — сказал Боширов.

В начале сентября британская полиция опубликовала фото флакона из-под духов, в котором якобы переносили нервно-паралитическое вещество и от которого погибла жительница Эймсбери. Емкость имитирует флакон от духов Nina Ricci.

 

Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (69)

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Теги:
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