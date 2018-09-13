Дело о флаконе c духами-"отравой": что ответили Петров и Боширов

По мнению обвиняемых британскими властями в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, женские духи в мужском багаже вызвали бы подозрения при таможенной проверке личных вещей.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Подозреваемые Лондоном Александр Петров и Руслан Боширов в интервью главному редактору Sputnik и телеканалу RT Маргарите Симоньян рассказали о своем отношении к флакону с женскими духами, в котором якобы было отравляющее вещество.

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Отвечая в интервью RT и Sputnik на вопрос о том, был ли у них с собой флакон духов Nina Ricci, который демонстрирует британская сторона, как вещественное доказательство якобы совершенного преступления, они сказали, что мужчинам возить с собой женские духи, по меньшей мере, глупо.

"Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи", — сказал Боширов.

В начале сентября британская полиция опубликовала фото флакона из-под духов, в котором якобы переносили нервно-паралитическое вещество и от которого погибла жительница Эймсбери. Емкость имитирует флакон от духов Nina Ricci.