Экспертиза для двоих: зачем сестер Хачатурян отправили к психиатру

Двоих из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца, перевели в Институт имени Сербского.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. О том, что двоих сестер повергнут процедуре психолого-психиатрической экспертизы, рассказал РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Скорее всего, данная процедура займет несколько дней, на нее отправлены старшая и средняя сестры. Думаю, результаты будут озвучены уже на следующей неделе", — сообщил правозащитник.

По его словам, данная процедура является стандартной для подобных уголовных дел.

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Как сообщал Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение. Суд арестовал всех трех сестер до 28 сентября.