Захарова: Лондон врал, говоря о том, что Боширов и Петров - вымышленные имена

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, внешнеполитическое ведомство России готово рассмотреть просьбу "подозреваемых" по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова о каком-либо содействии, если таковая возникнет.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Британская сторона выступала с сознательной дезинформацией, говоря о том, что имена "подозреваемых" по делу скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова вымышленные. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Ранее британские власти назвали подозреваемых в отравлении в Солсбери, опубликовали их фотографии и пригрозили расширением антироссийских санкций. При этом в Лондоне заявили, что имена "Александр Петров" и "Руслан Боширов" могут быть псевдонимами.

"Выяснилось, что британская сторона врала о том, что таких людей нет, что имена их вымышленные. И люди есть, как сегодня мы все увидели, и имена не вымышленные, и они рассказали про то, что с ними было", — заявила Захарова.

В то же время, по словам Захаровой, МИД России рассмотрит просьбу "подозреваемых" по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова о каком-либо содействии, если у них будет желание обратиться в министерство.

"Если у этих граждан, как у любых других граждан,появится даже не столько необходимость, а выраженное желание получить содействие министерства по какому-либо вопросу, как вы знаете, можно обратиться публично — сейчас так модно делать, можно обратиться так, как предполагает это закон — через соответствующий раздел "Обращения граждан", можно написать на электронную почту", — заявила она.

"Каким может быть это содействие? Любым, на что претендует гражданин Российской Федерации, а иногда и иностранный гражданин, у нас и такие обращения есть. Оно будет рассмотрено", — добавила дипломат.

Петров и Боширов 13 сентября дали 25-минутное интервью главному редактору Sputnik и телеканала RT Маргарите Симоньян, в котором заявили, что ездили в Великобританию как туристы, с ГРУ не связаны, занимаются бизнесом и к делу Скрипалей не имеют никакого отношения. В МИД Великобритании заявили, что интервью подозреваемых по "делу Скрипалей" является очередным примером "запутывания вопроса и лжи" со стороны России.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.