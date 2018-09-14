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В России фальшивые полицейские, угрожая депортацией, брали взятки с гастарбайтеров

CC0 / Pixabay / 4711018
В России
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Тема:
Гражданство России 2018: документы и правила (21)
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Мужчины предъявляли мигрантам заранее изготовленное удостоверение полиции и требовали взятки за придуманные правонарушения.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. В российском Хабаровске двое мужчин обманом выманивали у мигрантов деньги, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Стройка
CC0 / Pixabay / Aviavlad
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Они представлялись сотрудниками полиции: молодые люди в возрасте 27и 28 лет предъявляли заранее изготовленный макет удостоверения сотрудников полиции и требовали от иностранцев взятку за придуманные правонарушения. Мошенники угрожали гастарбайтерам депортацией.

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Злоумышленники врывались в квартиры приехавших на заработки мигрантов и требовали с них деньги. Таким образом, мошенникам удалось похитить у двух иностранных граждан 18 тысяч рублей.

Тема:
Гражданство России 2018: документы и правила (21)

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Теги:
правила, мошенники, мигранты


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