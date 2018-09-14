В России фальшивые полицейские, угрожая депортацией, брали взятки с гастарбайтеров

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. В российском Хабаровске двое мужчин обманом выманивали у мигрантов деньги, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Они представлялись сотрудниками полиции: молодые люди в возрасте 27и 28 лет предъявляли заранее изготовленный макет удостоверения сотрудников полиции и требовали от иностранцев взятку за придуманные правонарушения. Мошенники угрожали гастарбайтерам депортацией.

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Злоумышленники врывались в квартиры приехавших на заработки мигрантов и требовали с них деньги. Таким образом, мошенникам удалось похитить у двух иностранных граждан 18 тысяч рублей.