В России фальшивые полицейские, угрожая депортацией, брали взятки с гастарбайтеров

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. В российском Хабаровске двое мужчин обманом выманивали у мигрантов деньги, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Они представлялись сотрудниками полиции: молодые люди в возрасте 27и 28 лет предъявляли заранее изготовленный макет удостоверения сотрудников полиции и требовали от иностранцев взятку за придуманные правонарушения. Мошенники угрожали гастарбайтерам депортацией.
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Злоумышленники врывались в квартиры приехавших на заработки мигрантов и требовали с них деньги. Таким образом, мошенникам удалось похитить у двух иностранных граждан 18 тысяч рублей.
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