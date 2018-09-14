Медведица станцевала "Ламбаду" в одном из заповедников - видео

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Танец медведицы Маши на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике попал в объектив фотоловушки, видео на страницу Кроноцкого заповедника выложила сотрудница особо охраняемой территории Лиана Варавская.
"Ламбада! Качество видео оставляет желать лучшего, и ловушка близко стоит, но танцует Маша зажигательно", — такой надписью она сопроводила свой пост.
Впрочем, специалисты утверждают, что медведица все-таки не танцует, а трется спиной о дерево — таким образом хищники метят территорию.
Однако пользователи соцсетей, которым хочется узреть на этом видео танец, неумолимы — "Маша все же танцует".
Медведица Маша, она же Тесла — главная героиня документального фильма "Медведи Камчатки. Начало жизни", который вышел в прокат этим летом. Он рассказывает о жизни медведицы и двух ее медвежат. Съемки фильма проходили в районе Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике три года назад.
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