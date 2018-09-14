Фигуристка выложила фото в нижнем белье: это поражает воображение мужчин

Прославленная российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о том, что мысли о завершении карьеры она откладывает в "черный ящик", а также выложила в соцсеть Instagram фото, подчеркивающие ее изящные формы.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Таких, как она, в российском фигурном катании больше нет. Да и в мировом, наверное, тоже. Ярчайшая вспышка в сезоне-2011/12 в 15-летнем возрасте — с победами на двух взрослых этапах Гран-при и юношеских Олимпийских играх — и провал на долгие три года. Триумфальное возвращение в 2015-м, когда Елизавета Туктамышева собрала все возможные высшие титулы, выиграв Финал Гран-при, чемпионат Европы и мировое первенство, — и вновь почти полное исчезновение с мировой арены.

Однако, по словам Туктамышевой, завершать карьеру она не планирует, а ее идеальным формам позавидует любая женщина. Фигуристка выложила в соцсеть Instagram откровенные фото, по которым можно судить, что Елизавета — в идеальной форме.

В редкие моменты релакса Елизавета умеет эффектно расслабиться и понежиться в ванной.

И на пляжный отдых прославленная фигуристка находит время в перерывах между тренировками.