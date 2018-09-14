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Игорь Кириллов, архивное фото.

Голос СССР Игорь Кириллов и уроженка Молдовы Татьяна счастливы вместе

© Sputnik /
В России
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Уже 10 лет знаменитый диктор Центрального телевидения СССР Игорь Кириллов женат на Татьяне из Молдовы, и они счастливы.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Легендарному советскому и российскому диктору и радиоведущему, народному артисту СССР Игорю Кириллову в пятницу, 14 сентября, исполнилось 86 лет.

Диктор Игорь Кириллов
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С творческой биографией и некоторыми фактами семейной жизни Кириллова все желающие могут познакомиться в открытом доступе. А в последние годы пресса немало писала также и о нынешней спутнице жизни известного телеведущего — Татьяне Александровне, уроженке Молдовы.

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Известно, что они познакомились в 2007 году. Татьяна работала тогда продавщицей в Москве, куда она приехала из Молдовы, как и многие наши соотечественники, далеко не от хорошей жизни. Татьяна Александровна трудилась неподалеку от его дома.

"Я каждый день проходил мимо и здоровался. И такое же теплое приветствие получал в ответ", — отмечает Кириллов.

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Татьяна же, узнав знаменитого диктора, поняла, что он переживает не самые счастливые времена, и искренне хотела его подбодрить. Разница между Игорем Леонидовичем и его новой знакомой — 40 лет, но у них нашлось много общих тем для бесед. А вскоре Татьяна предложила Кириллову помощь по дому. "Она пришла учить меня варить макароны", — улыбается диктор.

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Кириллов благодарен судьбе, которая позволила им встретиться. К тому времени он уже три года жил без жены, — Ирина умерла в 2004-м, — и тяжело переносил свое одиночество. "Я не очень был здоров тогда", — признался Игорь Леонидович в одном из интервью.

В 2008 году из-за экономического кризиса Татьяна в одночасье лишилась работы и вскоре была вынуждена покинуть тогдашнее жилье.

"Мне было настолько тяжело смотреть на ее опрокинутое личико, что сначала я оставил ее ночевать в бывшей детской моей дочери Ани, которая сейчас живет в Германии", — вспоминает телеведущий.

Студия вещания телеканала
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Кириллов приютил Татьяну… и через несколько месяцев он сделал ей официальное предложение. Теперь они муж и жена и нередко появляются вместе на светских мероприятиях в Москве.

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Тем не менее, до сих пор в квартире, где живут Игорь Леонидович с Татьяной Александровной, повсюду стоят фотографии Ирины, первой жены диктора. Два раза в год, в день ее рождения и в день смерти, Кирилловы устраивают ужин в память о женщине.

"Я это воспринимаю как долг, необходимость. Каждый год 13 мая и 18 июня мы ездим на кладбище. Я всегда накрываю столы, если кто-то приходит, конечно. Готовлю что-то изысканное, что бы понравилось ему. Я хожу в храм, зажигаю свечи", — рассказала Татьяна.

Студия вещания телеканала
© Sputnik / AlexTikhomirov
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Долгое время вторая жена Кириллова относилась к нему с глубоким уважением и постоянно обращалась к нему на "Вы". В первый раз она назвала Игоря Леонидовича на "ты" только в 2012 году. Это произошло 11 марта, которое одновременно и дата рождения сына Татьяны, и годовщина смерти сына Игоря Леонидовича — Всеволода, который скончался в 2011 году от панкреатита во время поездки по Африке.

"Игорь Леонидович поставил два бокала, налил в них вина. Мы выпили и с того дня перешли на "ты"", — рассказала Татьяна.

Супруги живут душа в душу и практически никогда не ссорятся. Татьяна Александровна окружила легендарного ведущего заботой.

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Теги:
молдаванка, семья, диктор, Центральное телевидение, Игорь Кириллов, Москва, СССР, Молдова, Россия, Примечательные факты
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