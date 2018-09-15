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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян прокомментировала заголовок BBC об интервью с Петровым и Бошировым

© Sputnik / Владимир Трефилов
В России
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Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (70)
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Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян заявила, что телекомпания BBC выпустила интервью с ней с некорректным заголовком.

КИШИНЕВ, 15 сен –  Sputnik. Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян заявила, что телекомпания BBC выпустила интервью с ней с некорректным заголовком, отмечает РИА Новости. 

"Зайчики из ВВС выпустили мое интервью под заголовком: "Маргарита Симоньян: у меня нет оснований верить Петрову и Боширову", — написала она в Telegram.

"В реальности на их вопрос "верите ли вы им", я ответила примерно следующее: "Я верю только в то, что видела своими глазами. С этой точки зрения, у меня нет оснований верить на слово Петрову или Боширову, но еще меньше у меня оснований верить вашим спецслужбам, поскольку все время своего существования ваши спецслужбы врут, и весь мир знает, что они врут", — написала она в своем канале в Telegram. 

Петров и Боширов: из-за действий британских властей мы опасаемся за нашу жизнь
© RT .
Полная версия интервью Петрова и Боширова Маргарите Симоньян - видео

"Почувствуйте разницу", — добавила главред RT.

Интервью Боширова и Петрова RT и Sputnik было опубликовано в четверг. Симоньян ранее рассказала, что Петров и Боширов вышли на нее сами, позвонив на мобильный. В интервью они заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. 

Собор Девы Марии в английском городе Солсбери.
© Sputnik / Alexey Filippov
Собор и не только: что можно посмотреть в городке Солсбери
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов. 

Духи, архивное фото.
© Sputnik /
Дело о флаконе c духами-"отравой": что ответили Петров и Боширов

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Петрову и Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. В интервью RT и Sputnik они это опровергли.

МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (70)

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Теги:
комментарий, Маргарита Симоньян, Лондон, Россия, Общество
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