16:17 17 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD16.80
  • RUB0.25
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
Брифинг Министерства обороны РФ по крушению Боинга-777

В России представили доказательства атаки ВСУ на малайзийский "Боинг"

© Sputnik / Виталий Белоусов
В России
Получить короткую ссылку
14720

Роковая ракета досталась украинской армии в наследство от советской воинской части № 20152, а именно от 221-й зенитно-ракетной бригады, которая в 1986 году входила в состав Карпатского военного округа СССР.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Ракета, которой сбили малайзийский Boeing-777 в Донбассе, стояла на вооружении украинской части, заявили в министерстве обороны России. Ведомство представило документы, подтверждающие эту версию. Об этом сообщило РИА Новости

Ракету сделали на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году, рассказал начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил РФ Николай Паршин на брифинге в МИА "Россия сегодня".

"Уникальный заводской серийный номер ракеты — 8720, который присваивался производителем", — уточнил он.

Пассажирский самолет Boeing-737-800 разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МЧС РФ
"Боинг", разбившийся в Ростове, распался на мелкие фрагменты
15

После этого ракету отправили в воинскую часть, расквартированную в Украинской ССР. "Достоверно известно, что ракета воинской частью была получена, о чем был составлен приемный акт", — добавил генерал.

Паршин отметил, что номер ракеты установили по ее обломкам, найденным на месте крушения.

"Отдельно остановлюсь на воинской части 20152, куда была поставлена ракета с номером 886847349, — ее действительное название — 221-я зенитно-ракетная бригада, в 1986 году она входила в состав Карпатского военного округа в городе Теребовля", — рассказал он.

Названа возможная причина жесткой посадки "Боинга" в аэропорту Сочи>>>

На вооружении бригады стояли ЗРК "Бук". После распада СССР ее включили в состав украинской армии.

По словам Паршина, этот полк участвовал в "так называемой антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях".

По теме

Эксперты рассказали о причинах крушения "Боинга" в аэропорту Гаваны
Видео от пилота: посадка "Боинга" отбила у пассажиров желание летать
Брендированный Wargaming боинг Белавиа прилетел в Минск
Теги:
Боинг, ракета, Boeing, доказательства, ВСУ, Николай Паршин, Москва, Россия, Оборона, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Катрин Тасева (Болгария) выполняет упражнения в финальных выступлениях с обручем в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
Шпагаты, прыжки и блистательные улыбки: как гимнастки пробились на Олимпиаду-2020
Девушки поймали осьминога
Подруги поймали осьминога, но что-то пошло не так – улетное видео
Банковские карты в Молдове
Заменят ли в Молдове банковские карты "наличку"

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться