В России представили доказательства атаки ВСУ на малайзийский "Боинг"

Роковая ракета досталась украинской армии в наследство от советской воинской части № 20152, а именно от 221-й зенитно-ракетной бригады, которая в 1986 году входила в состав Карпатского военного округа СССР.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Ракета, которой сбили малайзийский Boeing-777 в Донбассе, стояла на вооружении украинской части, заявили в министерстве обороны России. Ведомство представило документы, подтверждающие эту версию. Об этом сообщило РИА Новости.

Ракету сделали на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году, рассказал начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил РФ Николай Паршин на брифинге в МИА "Россия сегодня".

"Уникальный заводской серийный номер ракеты — 8720, который присваивался производителем", — уточнил он.

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После этого ракету отправили в воинскую часть, расквартированную в Украинской ССР. "Достоверно известно, что ракета воинской частью была получена, о чем был составлен приемный акт", — добавил генерал.

Паршин отметил, что номер ракеты установили по ее обломкам, найденным на месте крушения.

"Отдельно остановлюсь на воинской части 20152, куда была поставлена ракета с номером 886847349, — ее действительное название — 221-я зенитно-ракетная бригада, в 1986 году она входила в состав Карпатского военного округа в городе Теребовля", — рассказал он.

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На вооружении бригады стояли ЗРК "Бук". После распада СССР ее включили в состав украинской армии.

По словам Паршина, этот полк участвовал в "так называемой антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях".