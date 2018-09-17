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Олег Осипов, архивное фото.

Олег Осипов стал пресс-секретарем российского премьер-министра Медведева

© Sputnik / Евгений Биятов
В России
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Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" вступил в новую должность.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев назначил своим пресс-секретарем первого заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Олега Осипова, пишет РИА Новости. Сегодня, 17 сентября, он вступил в эту должность. 

"Дмитрий Анатольевич (Медведев — ред.) подписал распоряжение об освобождении от должности пресс-секретаря председателя правительства, заместителя руководителя аппарата в связи с переходом на другую работу. Дмитрий Анатольевич назначил меня пресс-секретарём", — сообщил журналистам Осипов.

Он уточнил, что также назначен на должность заместителя руководителя аппарата. Осипов дополнительно отметил, что премьер подписал два отдельных соответствующих документа.

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На посту пресс-секретаря российского премьера Осипов сменил Наталью Тимакову. 

Олег Осипов, которому 19 сентября исполнится 40 лет, пришел на работу в РИА Новости в 1999 году — сразу после окончания Института стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова. Проработав некоторое время корреспондентом дипломатической редакции агентства, он перешел в президентскую группу РИА Новости.

Во время работы в "кремлевском пуле" освещал самые сложные, в том числе с политической точки зрения мероприятия с участием президента. В начале 2000-х сопровождал Владимира Путина в ходе блиц-поездок в такие очень непростые тогда точки России, как Дагестан и Ингушетия. Освещал многочисленные международные мероприятия — саммиты АТЭС и "Большой Восьмерки", в том числе в Санкт-Петербурге, празднование 1000-летия Казани, 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 2007 году возглавил политическую редакцию РИА Новости. Под его руководством сформировался молодой, амбициозный коллектив, который начал работать по новым, современным журналистским стандартам. Параллельно координировал работу спортивных корреспондентов агентства, в том числе по освещению выступления российской сборной на Олимпийских играх в Турине, Пекине и Ванкувере.

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После того, как Россия выиграла право на проведение Олимпийских игр в Сочи, он с коллегами организовал и в феврале 2011 года запустил Агентство спортивных новостей "Р-Спорт". В мае 2011 года он возглавил Объединенную редакцию новостей РИА Новости, в которой трудились сотни сотрудников. По его инициативе агентство перешло на новую систему производства и выпуска новостей, что позволило улучшить их качество и увеличить скорость их выпуска.

В 2015 году занял пост первого заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня". Последние несколько лет он работал над реализацией ряда больших проектов, в том числе "Городские пресс-центры для журналистов без аккредитации ФИФА" в рамках проведения в РФ Кубка Конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Награжден орденом Дружбы, медалью Ордена за Заслуги перед Отечеством II степени, благодарностью президента РФ и благодарственным письмом главы российского государства.

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Теги:
вступление в должность, назначение, премьер-министр России, пресс-секретарь, правительство Российской Федерации, Олег Осипов, Дмитрий Медведев, Москва, Россия, Политика
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