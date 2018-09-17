Экс-посол России в Молдове стал сенатором от Самарской области

Фарит Мухаметшин работал в должности главы российской дипмиссии в Молдове с 2012 по июль 2018 года.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Экс-посол России в Молдове Фарит Мухаметшин в понедельник наделен полномочиями члена Совета Федерации РФ по распоряжению вступившего в должность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Назначить на должность члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от правительства Самарской области Мухаметшина Фарита Мубаракшевича", — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

Мухаметшин был назначен послом России в Молдове в апреле 2012 года, в июле 2018 года был освобожден от этой должности указом президента РФ Владимира Путина.

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В сентябре 2017 года Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Азаров, который с 2014 года был членом Совета Федерации. Таким образом, стало вакантным место сенатора от губернатора Самарской области.