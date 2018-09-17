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Город Оренбург

Форум "Евразия" проходил в Оренбурге "нон-стоп": что увидели приднестровцы

© Sputnik / Владимир Федоренко
В России
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Некоторые участники международного форума, представлявшие Приднестровье, рассказали корреспонденту Sputnik о том, что полезного они узнали, побывав на масштабном мероприятии.

ТИРАСПОЛЬ, 17 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровцы приняли участие в масштабном Международном молодежном образовательном форуме "Евразия", который объединил более 800 представителей из 77 стран мира. Участников впечатлила и широкая география форума, и насыщенный график его работы (практически нон-стоп), и разнообразная программа.

В формате "нет неудобных вопросов"

"Мне понравился принцип работы форума. Делегаты из одной страны были в разных командах, в каждой — по 20 человек и руководитель-волонтер. Благодаря этому была возможность не только познакомиться, но и обменяться наработанным опытом", — рассказала Нина Негря.

Среди спикеров форума были известные российские политики — представители МИД РФ, Госдумы, руководители различных СМИ и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), а также целый ряд других экспертов.

Все вели открытый диалог с молодежью и общались в формате "нет неудобных вопросов". Серию занятий провели по развитию коммуникаций и международной дипломатии для налаживания контактов между представителями различных стран и культур.

"Приятно удивлен, сколько на нашем материке доброй молодежи с искренним, чистым сердцем. Они занимаются волонтерскими проектами, то есть отдавая себя делу абсолютно бескорыстно. В наше время это редкость", — отметил Сергей Шерстюк.

Иная Россия

По словам Шерстюка, зарубежные гости форума не раз отмечали, что представляли себе Россию иной.

"Многие признавались: то, что они увидели и узнали, будучи на форуме, отличается от того, что говорят про Россию в СМИ их стран", — пояснил он.

В рамках форума участников порадовали обширной экскурсионной программой, которая охватывала не только сам Оренбург, но и всю область. Также были включены различные массовые спортивные и культурные мероприятия.

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Запомнилось гостям и любопытное представление, наглядно демонстрирующее, что Оренбург стоит на рубеже Европы и Азии. В рамках этого мероприятия участники получили возможность ознакомиться со спецификой европейских и азиатских традиций, тонкостями кухни, подробностями быта. Специально для гостей форума была перекрыта центральная улица — Советская — и им выдали миграционные карточки с печатями, удостоверяющими, что их обладатели официально пересекли границу между Европой и Азией.

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Организаторами Международного молодежного образовательного форума "Евразия" выступили: Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Оренбургской области, ФГБУ "Ресурсный молодежный центр", Межведомственный Совет по делам молодежи при правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, а также Оренбургский государственный педагогический университет и Московский государственный институт международных отношений МИД России.

Форум "Евразия" прошел при поддержке президента России Владимира Путина и внешнеполитического ведомства РФ.

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Теги:
приднестровский регион, Евразия, Европа, молодежь, форум, Оренбург, Молдова, Россия, Приднестровье, Общество
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