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В России выросло число магазинов, где иностранцы могут оформить tax free

© Sputnik / Владимир Трефилов
В России
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Количество торговых точек, где иностранцы смогут не платить налог, покупая товар, увеличилось.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о включении некоторых магазинов в пилотный проект tax free. 

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Таким образом, иностранные туристы смогут вернуть себе часть денег за покупки в магазинах, расположенных в центре Москвы на улицах Большая Дмитровка, Петровка, Никольская, Красная площадь, Ветошный переулок, Кузнецкий Мост, Новый Арбат, Столешников переулок, Смоленская площадь и Третьяковский проезд. В Казани воспользоваться системой tax free смогут иностранцы, купившие товары в магазинах на проспекте Ибрагимова, 56.

Cистема tax free в тестовом режиме заработала в России с 10 апреля.

Вернуть НДС могут граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз, если они в течение одного дня совершили покупки в одном магазине на сумму более 10 тысяч рублей.

Сейчас система действует в 12 российских городах – в первую очередь тех, что принимали чемпионат мира по футболу. С 2019 года она будет распространена по всей территории России.

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Теги:
tax free, магазины, количество, Дмитрий Медведев, Россия
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