Столкновение двух автобусов в России: десятки пострадавших

В результате столкновения двух автобусов в Воронежской области почти четыре десятка человек получили травмы, а еще трое погибли.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Столкновение двух автобусов произошло во вторник вечером на трассе М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

"В 20.38 в ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Воронежской области" поступило сообщение о ДТП по адресу Новоусманский район, М-4 "Дон" 525 км. Столкновение двух автобусов. На месте ДТП работает ПСЧ-24, ПСЧ-23, ПСЧ-41, ПСЧ-44 в составе 20 человек, 4 единицы техники", — сказано в сообщении.

В экстренных службах российской прессе сообщили о троих погибших. При этом данные о количестве пострадавших разнятся — от двух до четырех десятков. По некоторой информации, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства ДТП выясняются. Пока известно, что один из автобусов стоял на обочине, второй в него въехал.