Разбился российский самолет МиГ-31: что стало причиной крушения

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Истребитель Миг-31 потерпел аварию в Нижегородской области, оба летчика катапультировались, сообщили РИА Новости в министерстве обороны России.

"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", — отметили в российском военном ведомстве.

Воздушное судно выполняло планово-тренировочный полет. Пилоты оперативно эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы, их жизни ничего не угрожает.

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Подчеркивается, что для установления причин аварии на месте падения работает комиссия Министерства обороны РФ.