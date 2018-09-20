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Стенд Молдовы на выставке WorldFood Moscow

Яблок много, а продавать невыгодно: что мешает фруктовому бизнесу из Молдовы

© Sputnik / Тимур Селиванов
В России
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Молдавские бизнесмены сетуют на таможенные пошлины и высокую конкуренцию.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik, Тимур Селиванов. Большой урожай молдавских яблок может пройти мимо российского покупателя. Почему фруктовым бизнесменам не везет на рынке России, рассказали представители двух фирм-участниц Ассоциации Moldova Fruct на международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow, которая проходит с 17 по 20 сентября в Москве.

Яблоки
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Европа в приоритете

Представитель одной из молдавских компаний, которая производит соки, овощные консервы и джемы, радуется: урожай яблок в этом году больше на 30-40 процентов. Общий объем продукции составит примерно двадцать тысяч тонн в год, но на Россию приходится не более пятнадцати процентов от этого объема. Менеджер компании Савелий Райский поясняет:

"Приоритет для нас — Европа, по продажам российский рынок за последние четыре-пять лет оказался на последнем месте. Когда Россия ввела таможенные пошлины для молдавских товаров, мы были вынуждены искать новые рынки сбыта. Подорожала и российская логистика"."

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Еще одна неприятность для молдавского бизнеса — по требованиям Евразийского экономического союза усложнился процесс сертификации продуктов. Если раньше поставщики могли получать нужные документы на месте сбыта, то сейчас их необходимо оформлять в Москве:

"Клиенту из Абакана это, мягко говоря, неудобно. К тому же, если вы везете фрукты, то за это время они могут испортиться", — сетует менеджер.

Либо убытки, либо новые рынки

Новости о рекордном урожае подтверждает Изидор Брайман коммерческий директор агрофирмы, которая поставляет фрукты исключительно на российский рынок.

"В сравнении с предыдущим годом наш яблочный урожай больше почти в два раза. Однако говорить о том, что и спрос на него будет велик, пока преждевременно, мы только начали собирать", — рассказывает он.

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У больших урожаев есть обратная сторона — на перенасыщенном сельхозпродукцией рынке цена на нее снижается. Но есть цена, ниже которой поставщикам опускаться невыгодно:

"Люди часто спрашивают: "Почему ваши яблоки стоят дорого?", но мы не можем установить цену на продукцию ниже наших затрат. А мы тратим на поливку саженцев и их защиту от болезней и вредителей — это крупные деньги. Возможно, в этом году мы или понесем убытки, снижая цену, или переориентируемся на новые города. К счастью, российский рынок необъятен".

Молдавские яблоки на стенде Молдовы на выставке WorldFood Moscow
© Sputnik / Тимур Селиванов
Молдавские яблоки на стенде Молдовы на выставке WorldFood Moscow

Брайман также прокомментировал недавние новости о задержаниях молдавских фруктовых грузов на границе с Россией. По его словам, в этом нет никакой злонамеренности со стороны российских таможенников — дело только в ошибках при оформлении документов.

Еще один небольшой совет дал молдавским бизнесменам исполнительный директор Ассоциации Moldova Fruct Юрие Фалэ:

"Россия сейчас стремится к импортозамещению, и местные садоводы последние несколько лет показывают чудеса урожайности, поэтому нам необходимо повышать качество нашей продукции и искать новые рынки сбыта".

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Теги:
яблоки, урожай, экономика, продажа, интервью, экспорт
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