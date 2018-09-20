Около 20 тонн зараженной молдавской сливы уничтожено в Подмосковье

Эксперты Россельхознадзора нашли в поступившей из Молдовы партии свежих слив карантинный объект – Восточную плодожорку.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Около 20 тонн сливы, ввезенной из Молдовы в Россию, были уничтожены.

© Sputnik / Яна Захарова Потоп уничтожил сады, посевы и виноградники — пострадали сотни гектаров

Причина, по которой это произошло, — обнаружение в грузе восточной плодожорки, являющейся карантинным объектов, сообщают российское СМИ со ссылкой на местное управление Россельхознадзора.

Хороший урожай яблок тревожит молдавских садоводов: куда сбыть фрукты >>>

Зараженный товар — 19,6 тонны — нашли складе временного хранения в Московской области.

Россельхознадзор напоминает, что восточная плодожорка — опасный вредитель, повреждающий плоды и побеги почти всех плодовых культур.