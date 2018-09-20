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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на международной конференции Baltic Weekend 2018

Мария Захарова рассказала о последствиях политики США на Ближнем Востоке

© Sputnik / Nicu Goncear
В России
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Официальный представитель МИД РФ рассказала, к чему привели необдуманные действия американских политиков в ближневосточном регионе.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Действия США на Ближнем Востоке за последние десятилетия привели к глобальным катастрофам, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

"Я думаю, это внутреннее дело США, как оценивать свои ошибки. Поэтому оставлю это за американскими политологами и экспертами. Но с чем могу согласиться, что действия США последних десятилетий на Ближнем Востоке, и это не секрет, привели к глобальным катастрофам. Ошибки ли это. Ну, наверное, это те ошибки, которые хуже преступления", — заявила Захарова радио Sputnik в кулуарах форума Baltic Weekend.

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Baltic Weekend — одна из крупнейших в Европе международных дискуссионных площадок, созданная для обсуждения вопросов в контексте важных глобальных экономических и социально-политических задач. С 2017 года Baltic Weekend проходит дважды в год — осенью традиционно в Санкт-Петербурге, весной — в любом другом городе. В апреле 2018 года весенний форум прошел в Калининграде.

Информационное агентство Sputnik — генеральный международный партнер мероприятия Baltic Weekend 2018.

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Теги:
заявление, катастрофа, геополитика, политика США, МИД России, Мария Захарова, США, Ближний Восток, Санкт-Петербург, Россия, Политика
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