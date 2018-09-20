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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, архивное фото.

Захарова о нападках на Sputnik: бьют по тем, кто эффективен

© Sputnik / Сергей Гунеев
В России
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Давление на международное информационное агентство Sputnik обусловлено эффективностью его работы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Нападки на Sputnik в западных странах обусловлены исключительно эффективностью его работы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Sputnik Эстония.

В рамках международной конференции Baltic Weekend 2018, проходящей 20-21 сентября в Санкт-Петербурге, прошла дискуссия "Репортер на баррикадах: почему нейтральной журналистики больше нет". Одним из спикеров выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, затронувшая тему давления на Sputnik.

"И когда Sputnik стал эффективным, тогда и начались все проблемы. Бьют по тому, кто эффективен", — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на международной конференции Baltic Weekend 2018
© Sputnik / Nicu Goncear
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Она отметила, что агентство нашло оптимальный путь для передачи информации важной для него аудитории. Способствовало этому разнообразие инструментов информационного вещания, среди которых интернет, радио, соцсети и другие, отметила дипломат.

В дискуссии "Репортер на баррикадах: почему нейтральной журналистики больше нет" также приняли участие директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов, шеф-редактор Sputnik France Вера Колесина и руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева.

Информационное агентство Sputnik — генеральный международный партнер мероприятия Baltic Weekend 2018.

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Baltic Weekend — одна из крупнейших в Европе международных дискуссионных площадок, созданная для обсуждения вопросов в контексте важных глобальных экономических и социально-политических задач. С 2017 года Baltic Weekend проходит дважды в год — осенью традиционно в Санкт-Петербурге, весной — в любом другом городе России. В апреле 2018 года весенний форум прошел в Калининграде.

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Теги:
давление, агентство, Sputnik, сми, ЕС, МИД России, Мария Захарова, Санкт- Петербург, Франция, Париж, Россия, Политика
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