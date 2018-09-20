Захарова о нападках на Sputnik: бьют по тем, кто эффективен

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Нападки на Sputnik в западных странах обусловлены исключительно эффективностью его работы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Sputnik Эстония.

В рамках международной конференции Baltic Weekend 2018, проходящей 20-21 сентября в Санкт-Петербурге, прошла дискуссия "Репортер на баррикадах: почему нейтральной журналистики больше нет". Одним из спикеров выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, затронувшая тему давления на Sputnik.

"И когда Sputnik стал эффективным, тогда и начались все проблемы. Бьют по тому, кто эффективен", — подчеркнула Захарова.

© Sputnik / Nicu Goncear Мария Захарова рассказала о последствиях политики США на Ближнем Востоке

Она отметила, что агентство нашло оптимальный путь для передачи информации важной для него аудитории. Способствовало этому разнообразие инструментов информационного вещания, среди которых интернет, радио, соцсети и другие, отметила дипломат.

В дискуссии "Репортер на баррикадах: почему нейтральной журналистики больше нет" также приняли участие директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов, шеф-редактор Sputnik France Вера Колесина и руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева.

Информационное агентство Sputnik — генеральный международный партнер мероприятия Baltic Weekend 2018.

Захарова прокомментировала вступление в силу санкций США против России>>>

Baltic Weekend — одна из крупнейших в Европе международных дискуссионных площадок, созданная для обсуждения вопросов в контексте важных глобальных экономических и социально-политических задач. С 2017 года Baltic Weekend проходит дважды в год — осенью традиционно в Санкт-Петербурге, весной — в любом другом городе России. В апреле 2018 года весенний форум прошел в Калининграде.