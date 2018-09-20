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Взрыв

Дело сестер Хачатурян - вердикт психиатров и взрыв в машине брата

© Sputnik / Константин Чалабов
В России
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Тема:
Громкое дело сестер Хачатурян: подробности и детали (24)
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Новые страсти разгорелись вокруг родственников убитого Михаила Хачатуряна - пока все живы.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Экспертиза в Институте имени Сербского в Москве показала, что старшая и средняя сестры Хачатурян, — всех трех обвиняют в убийстве отца, — психически вменяемы и были таковыми в момент смерти их родителя.

Письмо
© Sputnik .
Мария Хачатурян написала матери письмо из СИЗО

Сестры Хачатурян, Ангелина и Крестина (ряд СМИ утверждает, что именно так написано ее имя в паспорте — ред.), которых вместе их с младшей сестрой Марией подозревают в убийстве Михаила Хачатуряна, вернулись в СИЗО, передают российские СМИ.

О переводе девушек в СИЗО из больницы рассказал их адвокат Алексей Липцер. В отношении же Марии Хачатурян признано, что в момент убийства она была невменяемой. Мария сейчас находится в психиатрическом отделении Бутырской тюрьмы.

Появились доказательства: убитый Хачатурян все-таки издевался над дочерьми >>>

Напомним, что 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего Мария, Ангелина и Кристина в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил их под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе № 6.

Насилие
CC0 / Pxabay / Pexels
СМИ: Михаил Хачатурян насиловал дочерей, а младшую даже хотел убить

Как заявила пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова, согласно представленным в суд материалам, задержанным вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"), которая в качестве максимального наказания предусматривает пожизненное заключение.

Мать девочек, уроженка Молдовы Аурелия Дундук, рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми. Также в прессе появилась информация о неоднократных актах сексуального насилия над девочками со стороны Михаила Хачатуряна.

Бордель "всплыл" в деле об убийстве Михаила Хачатуряна >>>

Вокруг этой трагедии не утихают споры и продолжаются конфликты между родными Михаила Хачатуряна и матери его детей, Аурелии Дундук. В число этих распрей некоторые хотели бы внести и инцидент, произошедший с племянником, — а, как некоторые считают, внебрачным сыном Михаила Хачатуряна, — Арсеном Хачатуряном.

Взрыв в автомобиле Lada 20-летнего Арсена Хачатуряна 12 сентября попал в объектив камеры наблюдения на Стандартной улице в Москве. На кадрах видно, как сразу после громкого хлопка и яркой вспышки в припаркованных машинах срабатывает сигнализация.

Оказалось, что ночью в салоне произошел взрыв баллона со сжиженным газом, когда Арсен вместе с приятелями пытались разжечь кальян. В результате инцидента пострадали три человека, однако сам владелец машины остался невредим.

Тема:
Громкое дело сестер Хачатурян: подробности и детали (24)

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Теги:
психиатрическая экспертиза, СИЗО, убийство, взрыв, Мария Хачатурян, Арсен Хачатурян, сестры Хачатурян, Михаил Хачатурян, Аурелия Дундук, Москва
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