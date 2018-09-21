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Подъезд дома, где жила семья Хачатурян

Версия: убитого в Москве Михаила Хачатуряна сгубила плохая наследственность

© Sputnik / Лев Рыжков
В России
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Тема:
Громкое дело сестер Хачатурян: подробности и детали (25)
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В обсуждении убийства москвича Михаила Хачатуряна уже давно затронут вопрос психического здоровья мужчины, а теперь речь зашла и вероятном влиянии плохой наследственности.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Российские СМИ провели собственное расследование убийства в Москве Михаила Хачатуряна, и данные журналистов могут привести к весьма печальным выводам.

Мать сестер Хачатурян (справа), обвиняемых в убийстве своего отца, около Останкинского суда (2 августа 2018). Москвa
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Напомним, что 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего Мария, Ангелина и Кристина в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил их под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе № 6.

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Как заявила пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова, согласно представленным в суд материалам, задержанным вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"), которая в качестве максимального наказания предусматривает пожизненное заключение.

Письмо
© Sputnik .
Мария Хачатурян написала матери письмо из СИЗО

Мать девочек, уроженка Молдовы Аурелия Дундук, рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми. Также в прессе появилась информация о неоднократных актах сексуального насилия над девочками со стороны Михаила Хачатуряна.

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Недавно знакомые и друзья Михаила Хачатуряна снова делились своим мнением о произошедшем в московском телеэфире.

Многие из гостей передачи рассказали, что Хачатурян был очень приятным человеком, который никогда не сквернословил. По их словам, узнав о смерти мужчины, некоторые жители Иерусалима даже плакали, так как он часто там бывал и произвел на местных хорошее впечатление. Там также была проведена поминальная служба по Хачатуряну.

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Но были и другие мнения. Например, хороший знакомый Хачатуряна, Смбат Мхитарян, поведал, что однажды стал свидетелем неприятной ситуации.

"Михаил опоздал на рейс и хотел позвонить Кристине, чтобы она купила ему новый билет на утро. Однако ни одна из дочерей не отвечала на звонок долгое время. Тогда Михаил позвонил своей сестре и поругался с ней. Были неприятные слова, и матом крыл", — вспоминал Смбат Мхитарян.

Он также отметил, что не может ничего плохого сказать про трех сестер.

В то же время гость передачи не верит в то, что Хачатурян домогался до родной дочери. По его словам, Михаил даже никогда не изменял жене.

Насилие
CC0 / Pxabay / Pexels
СМИ: Михаил Хачатурян насиловал дочерей, а младшую даже хотел убить

Затем в студии появилась знакомая мамы сестер Хачатурян Ольга Григорьева и заявила, что Михаил не раз выгонял мать своих детей из дома. По словам женщины, долгое время Хачатурян издевался над Аурелией и только один раз в год вывозил ее и детей в Иерусалим, где тратил много денег.

Сама в недавнем прошлом фактическая жена Хачатуряна Аурелия Дундук призналась, что узнала о зверствах, которые совершал ее супруг, только во время следствия.

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"Я не могла представить, что он способен изнасиловать родную дочь. Я только во время следствия об этом узнала. До меня не доходит, как собственный отец мог такое сделать. Они мне сказали: "Мама, все это было. Нам все равно на то, что кто говорит. Мы знаем, что было, но тебе это лучше не знать. Мы не хотим тебя травмировать". Простите меня, что я вас не уберегла и не была всегда рядом с вами", — произнесла Аурелия в ходе телепередачи.

Плохие гены

После того, как СМИ начали освещать некоторые детали жизни и быта Михаила Хачатуряна, у многих стало складываться впечатление о том, что несдержанность мужчины вызвана его психическим заболеванием.

Бордель. Архивное фото
CC0 / Pixabay / geralt
Бордель "всплыл" в деле об убийстве Михаила Хачатуряна

Журналисты "Московского комсомольца" пишут о том, что незадолго до смерти Хачатурян обращался в клинику неврозов на Шаболовке. Это лечебное заведение посоветовал ему известный кардиолог, земляк, который некогда делал Хачатуряну небольшую медицинскую манипуляцию на сердце.

Сам кардиолог, имя которого журналисты не называют, заметил, что Хачатурян вел себя некорректно в общении с людьми. То и дело он назойливо названивал медику, бесконечно спрашивал советов насчет матери, сестры. По мнению медика, у Михаила были характерные симптомы некоего психического расстройства.

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Кардиолог предложил обратиться к неврологу, лично позвонил знакомым специалистам, договорился о госпитализации. Хачатуряна определили в клинику неврозов, где он, кстати, восстанавливал душевное равновесие не впервые. Известно, что он жаловался на сосуды.

Избрание меры пресечения сестрам Хачатурян
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Хачатуряну сделали МРТ головного мозга, результаты показали, что серьезных патологий у него не было.

Но определенные отклонения в действиях мужчины замечали знакомые, даже случайные. В 2017 году Хачатурян на улице познакомился с девушкой, танцовщицей по профессии. Он вообще без проблем мог подойти к любому незнакомому человеку, завязать разговор. Потом началась переписка. В один из дней Хачатурян написал девушке сообщение на телефон "Доброе утро, моя Красавица", а спустя короткое время, когда та не ответила, тон смс резко изменился в худшую сторону, дошло даже до матерных оскорблений.

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Особенно сильно отклонения у мужчины стали проявляться последние два года его жизни. Знакомые отмечают, что нервы у него совсем расшатаны. Порой Михаил, заводя разговор, через какое-то время не мог вспомнить, с чего его начал.

Недавно психиатрическая экспертиза показала, что старшая и средняя дочери убитого вменяемы, младшая же продолжает находить в психиатрическом отделении Бутырской тюрьмы. Возможно, известны далеко не все факты о психических проблемах Хачатуряна. И неужели именно плохая наследственность у дочерей Михаила вкупе с его издевательствами над ними и подтолкнула девушек к страшному шагу, в котором они уже признались?

Тема:
Громкое дело сестер Хачатурян: подробности и детали (25)

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Теги:
отклонения, наследственность, психика, убийство, сестры Хачатурян, Михаил Хачатурян, Москва, Преступление, закон и правосудие
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