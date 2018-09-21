22:49 21 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.81
  • RUB0.25
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян

Симоньян рассказала, что ждет фотографии Петрова и Боширова из Солсбери

© Sputnik / Алексей Куденко
В России
Получить короткую ссылку
46 0 0

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала, что у нее "нет оснований верить британским спецслужбам, которые прежде уже говорили неправду".

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала, что все еще ждет фотографии Александра Петрова и Руслана Боширова с Солсберийским собором, которые они обещали передать после интервью с ней, пишет РИА Новости.

"Они сказали, что если найдут эти снимки, то пришлют мне их в WhatsApp. Так что я до сих пор жду. Тогда у них не было этих снимков при себе", — сообщила Симоньян в интервью телерадиокомпании Би-би-си.

По словам Симоньян, она пыталась позвонить на номер телефона, с которого Петров и Боширов изначально связались с ней, но он находится вне зоны доступа.

Она рассказала, что верит, что Петров и Боширов и есть те самые два человека с видеозаписи, обнародованной британской полицией. "Я собственными глазами увидела, что они выглядят в точности как люди на кадрах видеозаписи", — пояснила Симоньян.

"Что же касается их истории, у меня нет оснований верить им: я их не знаю, мы с ними не старые друзья. Однако у меня не больше оснований верить спецслужбам, которые прежде уже говорили неправду", — добавила она.

На вопрос ведущей о том, не подкрепляет ли интервью RT с Петровым и Бошировым позицию, что этот телеканал — инструмент пропаганды российского государства, Симоньян ответила: "Ваш вопрос напоминает мне типичную западную пропаганду, из-за которой люди смотрят RT".

"Вопросы, очевидно, были для них трудными, они нервничали, а в какой-то момент они сказали что-то вроде "мы пришли сюда и думали, что вы нас поддержите, а вы ведете себя, словно мы на разбирательстве в суде". Я ответила, что я там не для того, чтобы их поддерживать, я не адвокат, а журналист", — пояснила Симоньян.

Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Владимир Трефилов
"Дело Скрипалей": Маргарита Симоньян взяла интервью у Петрова и Боширова

Отравление в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.

По теме

Симоньян прокомментировала заголовок BBC об интервью с Петровым и Бошировым
Полная версия интервью Петрова и Боширова Маргарите Симоньян - видео
"Дело Скрипалей": Маргарита Симоньян взяла интервью у Петрова и Боширова
Теги:
скрипали, отравление, дело, расследование, Руслан Боширов, Александр Петров, Маргарита Симоньян, Солсбери, Великобритания, Россия, Законодательство и право
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

  • Флаг Эстонии и наручники
    Как снять то, чего нет

    В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.

  • Вид на Ялту со стороны Черного моря
    Южная Осетия продаст Крыму воду

    Южная Осетия представит свою продукцию на Ялтинском экономическом форуме-2019. Сегодня республика поставляет туда минеральную воду, но хочет большего

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России в Ставрополье
Держаться за воздух: Российский фестиваль воздухоплавания в Ставрополье
Молдо-российский форум завершился подписанием ряда контрактов
Молдо-российский форум завершился подписанием ряда контрактов
Дружба Молдовы и России: цифры и факты
Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться