Симоньян рассказала, что ждет фотографии Петрова и Боширова из Солсбери

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала, что у нее "нет оснований верить британским спецслужбам, которые прежде уже говорили неправду".

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала, что все еще ждет фотографии Александра Петрова и Руслана Боширова с Солсберийским собором, которые они обещали передать после интервью с ней, пишет РИА Новости.

"Они сказали, что если найдут эти снимки, то пришлют мне их в WhatsApp. Так что я до сих пор жду. Тогда у них не было этих снимков при себе", — сообщила Симоньян в интервью телерадиокомпании Би-би-си.

По словам Симоньян, она пыталась позвонить на номер телефона, с которого Петров и Боширов изначально связались с ней, но он находится вне зоны доступа.

Она рассказала, что верит, что Петров и Боширов и есть те самые два человека с видеозаписи, обнародованной британской полицией. "Я собственными глазами увидела, что они выглядят в точности как люди на кадрах видеозаписи", — пояснила Симоньян.

"Что же касается их истории, у меня нет оснований верить им: я их не знаю, мы с ними не старые друзья. Однако у меня не больше оснований верить спецслужбам, которые прежде уже говорили неправду", — добавила она.

На вопрос ведущей о том, не подкрепляет ли интервью RT с Петровым и Бошировым позицию, что этот телеканал — инструмент пропаганды российского государства, Симоньян ответила: "Ваш вопрос напоминает мне типичную западную пропаганду, из-за которой люди смотрят RT".

"Вопросы, очевидно, были для них трудными, они нервничали, а в какой-то момент они сказали что-то вроде "мы пришли сюда и думали, что вы нас поддержите, а вы ведете себя, словно мы на разбирательстве в суде". Я ответила, что я там не для того, чтобы их поддерживать, я не адвокат, а журналист", — пояснила Симоньян.

© Sputnik / Владимир Трефилов "Дело Скрипалей": Маргарита Симоньян взяла интервью у Петрова и Боширова

Отравление в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.