В России стартовала подготовка к "Арми-2019"

В этом году в 28 конкурсах приняли участие 189 команд из 32 стран.

КИШИНЕВ, 22 сен –Sputnik. Армейские международные игры "АрМи-2018", организованные Министерством обороны России, хорошо зарекомендовали себя и продолжатся в следующем году. Об этом сообщили журналистам на пресс-конференции в Южном военном округе России по итогам заседания военного совета.

Как отметил командующий войсками ЮВО генерал-полковника Александр Дворников, членами военного совета было принято решение изучить опыт, полученный на соревнованиях этого года, и приступить к подготовке военнослужащих к следующему сезону с учетом показателей профессиональной выучки, продемонстрированных на конкурсах "Арми-2018".

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"На всех тактических, тактико-специальных и специальных учениях, тренировках и занятиях применять нормативы с учетом требований положений конкурсов. Подготовку личного состава планировать в составе подразделений – взводов, батарей и им равных", – дал указания Дворников.

Известно, что в программу Армейских международных игр включат состязания по полевой выучке среди аварийно-спасательных формирований.

IV Армейские международные игры прошли с 28 июля по 11 августа на территории семи государств. В 28 конкурсах приняли участие 189 команд из 32 стран. Команда военнослужащих России в общей сложности завоевала 19 золотых, пять серебряных и две бронзовые медали.