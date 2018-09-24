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Такси

Изнасилование под "шашечкой": задержан таксист, надругавшийся над пассажиркой

CC0 / Pixabay / emkanicepic
В России
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49510

В Москве задержали таксиста, изнасиловавшего уснувшую в его машине женщину.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который подозревается в том, что изнасиловал уснувшую в его автомобиле женщину, сообщило РИА Новости. О том, что по факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

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По данным следствия, утром 22 сентября подозреваемый изнасиловал женщину, уснувшую в салоне его автомобиля Hyundai Solaris, припарковавшись вблизи дома по 2-му Волконскому переулку в Москве. Как сообщил источник в правоохранительных органах, подозреваемый занимался нелегальным извозом.

"Расследуется уголовное дело в отношении мужчины 1988 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Изнасилование"… Мужчина задержан ", — сказала Иванова.

Мужчина доставлен в отдел для проведения следственных действий, добавила она. В ближайшее время следствие планирует предъявить подозреваемому обвинение и избрать меру пресечения.

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Теги:
таксист, задержание, уголовное дело, изнасилование, Москва, Преступление, закон и правосудие
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