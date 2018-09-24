Стали известны претенденты на премию ТЭФИ-2018

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Буквально через неделю, а именно 3 октября, в Москве состоится торжественная церемония вручения премии ТЭФИ-2018, в комитете индустриальных телевизионных премий утвержден список претендентов на награду. Кому же может достаться бронзовая статуэтка "Орфей" работы Эрнста Неизвестного?

© Sputnik / Владимир Астапкович Кишинев в следующем году примет "ТЭФИ-Содружество"

Премии, присуждаемые за высшие достижения в области телевизионных искусств, будут вручены в 34 номинациях – в 14 номинациях категории "Дневной эфир" и в 20 номинациях категории "Вечерний прайм".

Среди финалистов в номинации "Утренняя программа" (категория "Дневной эфир") — "Утро России" (Россия 1), "ПроСТО кухня" (СТС), "Утро пятницы" (Пятница), "День ангела" (Пятый канал), "Готовим с Алексеем Зиминым" (НТВ).

В номинации "Дневное ток-шоу" на победу претендуют "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (Россия 1), "Мужское/Женское" (Первый канал), "Место встречи" (НТВ), "Жди меня" (НТВ) и "Тест на отцовство" (Домашний).

В категории "Вечерний прайм" финалистами в номинации "Информационная программа" стали "Вести" (Россия 1), "Время" (Первый канал), "Центральное телевидение" (НТВ), "Новости" (РЕН ТВ), "Все на матч" (Матч ТВ). В номинации "Ведущий информационной программы" будут соревноваться Сергей Брилев ("Вести в субботу", Россия 1), Кирилл Клейменов ("Время", Первый канал), Вадим Такменев ("Центральное телевидение", НТВ), Петр Марченко ("Новости", РЕН ТВ) и Ольга Роева ("Пятница News", Пятница).

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Финалисты в номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма" — "60 минут" (Россия 1), "Время покажет" "Россия: выбор будущего" (Первый канал), "Красный проект" (ТВ Центр), "Следы империи" (Спас).

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.