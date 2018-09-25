Руководители МИА "Россия сегодня" признаны лучшими в отрасли

Руководители МИА "Россия сегодня" заняли высшие строчки в традиционном рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсант", который был опубликован на сайте газеты "Коммерсант".

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Первыми среди коллег в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсант" стали замглавного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Груздев и директор по коммуникациям и связям с общественностью агентства Петр Лидов, победившие в номинациях "коммерческий директор" и "директор по общественным и корпоративным связям", отмечает РИА Новости. © Sputnik / Nicu Goncear Захарова: Sputnik бьют, потому что он эффективен

"Польщен высокой оценкой профессионалов отрасли. Для меня она – стимул к тому, чтобы не только не понижать планку, но и продолжать совершенствоваться. Надеюсь вместе с коллегами внести посильный вклад в новые значимые проекты агентства", — сказал Груздев, чьи слова приводит пресс-служба МИА "Россия сегодня".

В первые пятерки рейтинга в различных категориях вошли еще шесть менеджеров МИА "Россия сегодня": директор объединенной правовой дирекции Евгений Королев, руководитель дирекции государственных интернет-проектов Елена Давыдова, первый заместитель генерального директора Галина Кожина, исполнительный директор Дмитрий Ушаков, первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков, директор по персоналу Евгения Солодова. Кроме того, в ТОП-1000 нынешнего года включены заместитель главного редактора-директор дирекции мультимедийных центров входящего в "Россия сегодня" информационного агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко и руководитель центра коммерческих проектов Sputnik Валерия Любимова.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 19 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях по мнению самих представителей профессионального сообщества.

В рамках рейтинга оцениваются персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег.

Список 1000 менеджеров, набравших самые высокие баллы по результатам голосования, публикуется ежегодно на страницах федерального издания газеты "Коммерсант". Менеджеры, занявшие ведущие места в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров", становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров".

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Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, задачей которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Топ-менеджер Sputnik был отмечен престижной премией

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