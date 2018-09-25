Звездные войны: Россия предостерегла США от размещения оружия в космосе

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Россия предостерегает США от размещения вооружений в космосе, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, которого цитирует РИА Новости.

"Есть одно государство, США, в военной доктрине которого четко прописано, что США будут предпринимать все возможные усилия с тем, чтобы доминировать в космосе любыми доступными средствами. Школьнику понятно, что имеется в виду: при необходимости будут выводить ударные средства и "снимать" с орбиты любые неугодные им объекты других государств", — заявил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ермаков отметил, что с юридической точки зрения они имеют такое право, так как международные договоры запрещают лишь размещение оружия массового уничтожения в космосе.

По его словам, Россия выступает против размещения любых вооружений в космосе и ее в этом поддерживает весь мир.

Боятся это делать открыто прямые союзники США — просто под жесточайшим давлением с их стороны, добавил он.

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Ермаков также отметил, что Россия и Китай хотят законодательно урегулировать этот вопрос, проект договора лежит на столе в Конференции по разоружению в Женеве с 2014 года, но США блокируют работу по этому соглашению.

В этой связи Россия заявила, что не будет первой размещать оружие в космосе, напомнил дипломат.