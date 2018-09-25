Атака отбеливателем: что произошло с мужчинами в метро Петербурга

В метро Петербурга активистки обливали мужчин раствором с отбеливателем: в чем причина?

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. В Санкт-Петербурге прошла акция против свойственной мужчинам привычки сидеть в метро с раздвинутыми ногами (мэнспрединга). Видео размещено на Youtube-канале ее организатора Анны Довгалюк, сообщило РИА Новости.

На кадрах видно, как девушка обливает раствором с отбеливателем мужчин, которые занимают больше одного места. При этом многие из потерпевших сидят в полупустом вагоне и никому не мешают.

"Во время съемок пострадали 70 особей", — говорится в титрах к ролику. Для акции потребовалось 30 литров воды и 6 литров отбеливателя. Отмечается, что концентрация использованной смеси в 30 раз превышает ту, которая применяется в домашнем хозяйстве.

© Sputnik / Евгений Панасенко Какой общественный транспорт в Кишиневе наименее опасен

Какая ответственность грозит девушке за столь дерзкое поведение в общественном транспорте северной столицы России пока не сообщается.

Кишинев останется без маршруток: что говорят в примэрии>>>

Однако Довгалюк утверждает, что ролик нацелен на привлечение внимания к "отвратительному явлению, с которым борются во всем мире". По ее мнению, мужскую привычку занимать больше одного места в общественном транспорте, широко раздвинув ноги, можно рассматривать как акт гендерной агрессии и откровенное неуважение к находящимся рядом женщинам. Девушка отмечает, что проблема до сих пор умалчивается в России. Цель видео, по словам активистки, заключается в том, чтобы добиться законодательного запрета и ответственности за мэнспрединг.